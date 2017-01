Atentado deixa uma pessoa morte e uma criança baleada no bairro Belo Horizonte

Um atentado ocorrido na manhã desta quarta-feira, 11 de janeiro, no bairro Belo Horizonte, em Mossoró, deixou uma pessoa morta e uma criança ferida por bala perdida. Matheus Gledson de Lima, de 19 anos, estava conversando com um amigo na rua quando dois homens em uma moto atiraram contra ele, que não resistiu e morreu no Hospital Regional Tarcísio Maia.

Além de Matheus, uma criança de 8 anos, que brincava na calçada de casa no momento do ataque, foi atingida por um tiro na perna. A criança levada pelos pais para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Os assassinos fugiram após os disparos e ainda não foram identificados.