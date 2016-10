Atentado deixa um morto e um ferido no Alto São Manoel

Um atentado deixou um jovem morto e outro ferido na rua João Martins de França, região do Papôco, no Alto São Manoel, em Mossoró, na manhã sexta-feira, 07 de outubro. Davi dos Santos, de 21, morreu no local

A segunda vítima, identificada como Jean Ernandes, de 19 anos, foi atingida por um tiro no abdômen e levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do São Manoel.

De acordo com o relato de testemunhas, os dois rapazes estavam conversando na rua quando foram surpreendidos por uma dupla em uma motoneta Traxx, que atiraram contra os jovens.

A polícia acredita que o atentado foi motivado por uma rivalidade entre gangues das regiões do Papôco e do Pirrichil.