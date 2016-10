Atentado deixa dois mortos e um ferido em espetinho

Um atentado registrado no início da noite desta segunda-feira deixou dois mortos e um ferido na Zona oeste da cidade. O ataque ocorreu num espetinho situado na Avenida São Jerônimo,

Parque das Rosas, por volta das 18h.

Uma dupla em uma moto HNDA FAN de cor vermelha com queixa de roubo efetuou os disparos que atingiram três pessoas.

Uma jovem identificada como Paloma Vitória de Lucena Jerônimo, 17, foi atingida com um tiro na região torácica veio a óbito no local. O companheiro da jovem, identificado como Lucas Rafael Peregrino da Silva, 21, e o dono do espetinho, identificado como José Carlos Justino, 41, foram alvejados e socorridos por populares para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

José Carlos não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu ao dar entrada no Hospital Tarcísio Maia. A outra vítima, Lucas Rafael está internado em estado grave.

Informações preliminares levam ao nome de Lucas Rafael como alvo do atentado, uma vez que o mesmo havia sofrido uma tentativa de homicídio meses atrás.