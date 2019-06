Ataque em Virginia Beach deixa pelo menos 12 mortos

Mais um tiroteio causou a morte de pelo menos 12 pessoas e ferimentos em 4 nos Estados Unidos (EUA).

O incidente ocorreu nessa sexta-feira (31) em um prédio municipal de Virginia Beach, no estado da Virginia. A polícia informou que um homem abriu fogo de modo indiscriminado enquanto se deslocava por cada pavimento do edifício.

Ele era funcionário da prefeitura e teria morrido após uma troca de tiros com a polícia.

As autoridades policiais acreditam que o homem agiu sozinho. Elas estão no processo de identificação dos mortos e tentando apurar a motivação do agressor e os detalhes do ataque.

Ag~encia Brasil