Associação de Bares e Restaurantes inaugura unidade em Mossoró nesta quinta-feira

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) irá inaugurar unidade em Mossoró nesta quinta-feira, 24 de novembro. O lançamento é aberto e será realizado na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Mossoró, às 17h. Em seguida, será servido buffet para os donos de bares e restaurantes e demais participantes do evento.

“Para aqueles que se associam, a Abrasel traz uma série de benefícios como descontos que superam o valor da mensalidade, além de plano de saúde para o dono do negócio e a formação de uma rede de conhecimento entre os proprietários de diferentes bares e restaurantes. Também oferecemos aplicativo de delivery e estamos planejando a formação de uma central de compras coletivas”, conta Glauco Gobbato, da Abrasel Natal.

Com a abertura da Abreasel em Mossoró, donos de negócios no ramo na cidade terão vantagens proporcionadas por parcerias e ações institucionais, como isenção do pagamento do aluguel de máquinas de cartões de crédito e débito, desconto em todas as modalidades de cursos oferecidos pelo Sebrae e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), além de redução no preço do quilo do gás.

Atualmente, o Rio Grande do Norte possui apenas uma unidade em funcionamento, na cidade de Natal, que reúne 150 filiados da região metropolitana da capital potiguar e três de Mossoró.

A Abrasel começará a funcionar com 30 estabelecimentos associados em Mossoró. Donos de bares e restaurantes que quiserem se tornar sócios podem fazê-lo no escritório regional que irá funcionar no restaurante Nemo, no Centro da cidade, próximo ao antigo Fórum. Para se associar é necessário ter negócio regularizado e pagar taxa mensal de R$ 120.

Durante o lançamento da Abrasel Mossoró, também serão realizadas eleições e posse dos conselhos de Administração e Fiscal na cidade para o triênio de 2017 a 2019.

Os colegiados são:

Conselho de Administração

1. Rawlinson Freitas (NEMO);

2. Oscar Vinícius (Candidu’s);

3. Giulio Anzilotti (La Goccia Blu);

4. Luiz Segundo (Tábua de Carne);

5. Zenilson Menezes (Fogo & Brasa).

Conselho Fiscal

1. Darlene Matos (Bodega Bar);

2. Auderlan Gurgel (Tenda Gastronomia);

3. Eriosmar Lungo (Bambino’s).