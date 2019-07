Assembleia Legislativa vai debater a importância do cooperativismo no Estado

Na semana do Dia Internacional do Cooperativismo, a Assembleia Legislativa irá realizar audiência pública para lembrar a data e debater a importância das cooperativas para o desenvolvimento da economia do Estado. O debate, proposto pelo deputado George Soares (PL), será nesta terça-feira (2) no auditório da Casa, a partir das 14h.

De acordo com o parlamentar, o Estado conta com pouco mais de 100 mil cooperativados, reunidos em cerca de 150 cooperativas atuantes. Juntando-se os cooperativados, os empregados de cooperativas e suas famílias, mais de 300 mil potiguares sobrevivem no RN graças ao cooperativismo que presta serviços a mais de 600 mil pessoas, nos diversos ramos em que atua, com destaque para as cooperativas de trabalho, de crédito, de educação e de saúde.

Quando se considera também as cooperativas que vendem seus produtos, pode-se dizer que mais de dois milhões de potiguares são diretamente atendidos pelo sistema cooperativista no RN.

“Esses números reforçam a importância do cooperativismo para a economia potiguar, principalmente quando se levam em conta os princípios do cooperativismo, baseados na solidariedade, na união de forças, na administração democrática das cooperativas e na formação da cidadania”, disse George Soares.

George Soares preside a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo, composta ainda pelos deputados Galeno Torquato (PSD) e Coronel Azevedo (PSL). A audiência vai contar com a palestra do Pró-Reitor de Extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Professor Manoel Barreto.