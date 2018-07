Assembleia Legislativa do RN deverá exonerar mais de mil comissionados

O Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (TCE-RN) determinou que a Assembleia Legislativa demita 1.124 servidores comissionados. Atualmente, a casa possui 1.667 pessoas ocupantes de cargos comissionados, mais que o triplo de servidores efetivos: 544. A Assembleia tem 120 dias para realizar as exonerações.

Em nota, A Assembleia afirmou que aguarda a notificação oficial do TCE para anunciar as ações a serem adotadas “em consonância com o princípio da Gestão Pública e a manutenção das atividades do legislativo estadual”.

As demissões e um pacote de medidas apontadas pelo órgão visam equilibrar as contas da ALRN. A determinação do TCE partiu após sessão realizada na quarta-feira, 11.

O TCE determinou ainda que a ALRN cumpra os seguintes pontos: