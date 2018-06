Assembleia Legislativa aprova projeto que cria o Dia Estadual de Combate ao Bullying nas escolas

A Assembleia Legislativa aprovou em votação no plenário o Projeto de Lei que institui a data de 7 de abril como Dia Estadual de Combate ao Bullying. A matéria é de iniciativa da deputada estadual Cristiane Dantas (PPL). A matéria aguarda sanção do Governo do Estado.

“A intenção do projeto é estimular que as escolas púbicas e privadas realizem campanhas e intensifiquem nesse período as ações de conscientização para combater esse mal tão presente no dia a dia dos estudantes. O bullying é um problema escolar grave e as instituições não podem se omitir de criar mecanismos de orientação e assistência pedagógica, mantendo ainda um diálogo permanente com a comunidade escolar e a família sobre esse assunto”, enfatiza Cristiane Dantas.

A matéria ainda inclui a conscientização acerca do cyberbullying, que se trata da prática de ofensa disseminada por meio da Internet e redes sociais. De acordo com o projeto, é denominado bullying toda intimidação sistemática de violência física ou psicológica, intencional e repetitiva, praticada por uma pessoa ou um grupo de pessoas com o objetivo de causar angústia, dor ou vexame público à vítima.

Ainda tramita na Casa outro Projeto de Lei, de autoria de Cristiane, que pretende criar a Semana Estadual de Combate ao Bullying, no período entre 1º e 7 de Abril de cada ano.