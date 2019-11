Assembleia Fará Homenagem pelos 100 anos do Seminário São Pedro

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realizará nesta segunda-feira (04) uma sessão solene pelos 100 anos do Seminário de São Pedro no Estado. O evento será a partir das 9 horas e foi proposto pelos deputados Cristiane Dantas (SDD) e o presidente da casa, deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB). Na oportunidade, serão homenageados nomes de destaque na Igreja potiguar ou que fizeram parte da história da instituição.

“Será um momento para reconhecermos o trabalho realizado pelo Seminário nestes 100 anos de história, atuando na formação de grandes nomes da sociedade e da Igreja em nosso Estado e contribuindo com o Rio Grande do Norte”, disse Ezequiel Ferreira.

A criação do Seminário São Pedro se deu oficialmente em 15 de fevereiro de 1919 com o 2º bispo de Natal, Dom Antônio dos Santos Cabral. Sua primeira turma contava com 12 alunos no Colégio Santo Antônio, ao lado da Igreja.

Confira abaixo os nomes que serão homenageados pela Assembleia na solenidade.

LISTA DE HOMENAGEADOS – SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 100 ANOS DO SEMINÁRIO

1. Dom Jaime Vieira Rocha (ex-aluno e ex-reitor do Seminário, foi Bispo de Caicó, Bispo de Capina Grande e é atual Arcebispo Metropolitano de Natal)

2. Dom Heitor de Araújo Sales (ex-aluno, foi Bispo de Caicó e é Arcebispo Emérito de Natal)

3. Dom Matias Patrício de Macedo (ex-aluno, foi Bispo de Cajazeiras, Bispo de Capina Grande e é Arcebispo Emérito de Natal)

4. Dom Francisco Canindé Palhano (ex-aluno, ex-reitor do Seminário, foi Bispo de Bonfim-BA, é atual Bispo de Petrolina – PE)

5. Dom Edilson Soares Nobre (ex-aluno, atual Bispo de Oeiras – PI)

6. Dom Antônio Carlos Cruz Santos – (Bispo Diocesano de Caicó – membro da Província

Eclesiástica de Natal)

7. Dom Mariano Manzana – (Bispo Diocesano de Mossoró – membro da Província Eclesiástica de Natal)

8. Pe. José Valquimar Nogueira do Nascimento (Reitor no período de 1998-2005 e atual Reitor)

9. Mons. Lucilo Alves Machado (ex-aluno e ex-reitor mais antigo, sacerdote mais experiente em idade. Na sua pessoa, homenageamos também Mons. Alfredo Pegado

(Primeiro reitor do Seminário no período de 1919 – 1924)

10. Pe. Robson Paulo de Oliveira (ex-aluno padre mais jovem)

11. Pe. Elielson Cassimiro de Almeida (ex- reitor no ano de 2011)

12. Maria Dulce Vilar (Grupo de Amigas do Seminário)

13. Iracema Lopes Mattos (Atual coordenadora do Grupo de Amigas do Seminário)

14. Daliana Maria Souza Peres (Coordenadora do Grupo das Madrinhas do Seminário)

15. Aluísio Alberto Dantas (Ecônomo do Seminário – homenagem pessoal e representando professores e funcionários da Instituição)

16. Manoel de Medeiros Brito (homenagem pessoal como ex-aluno e representando todos os ex-alunos leigos)

HOMENAGENS PÓSTUMAS

17. Dom Marcolino Esmeraldo de Souza Dantas (póstuma – construiu o prédio do Seminário da Campos Sales na década de 30)

18. Dom Eugenio de Araújo Sales (ex-aluno, Bispo-Auxiliar de Natal, Arcebispo de Salvador e do Rio de Janeiro, e Cardeal da Santa Igreja)

19. Dom Nivaldo Monte (ex-aluno Arcebispo de Natal)

20. Dom Alair Vilar Fernandes de Melo (ex-aluno e Arcebispo Emérito de Natal)

21. Dom Antônio Soares Costa (ex-aluno e Bispo-Auxiliar de Natal e Bispo diocesano de Caruaru)