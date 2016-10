Ex-presidiário executado dentro de casa no bairro Santo Antônio

O ex-presidiário Breno Maycon de Moura, de 21 anos, foi executado dentro da casa onde morava, na Rua Tabelião Aoem Menescal, no bairro Santo Antônio, em Mossoró, por volta das 00h30 da madrugada desta sexta-feira, 28 de outubro. Testemunhas relataram à polícia que três homens armados arrombaram a porta da casa do jovem, afirmando serem policiais, e assassinaram Breno Maycon no quarto, onde dormia com a esposa.

Os assassinos usaram pistolas 380 e Ponto 40. A esposa da vítima informou que só não foi ferida porque, quando os criminosos começaram a atirar, ela se escondeu por trás do guarda-roupas.

Após matarem Breno Maycon, os assassinos fugiram. No entanto, um dos criminosos deixou cair um telefone celular, que poderá ajudar os investigadores a chegaram até o trio que executou o jovem.

Breno Maycon ainda foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), mas não resistiu e morreu na unidade.

Breno Mycon de Moura foi preso no dia 02 de fevereiro deste ano, junto com dois comparsas, portando drogas e munições. Já no dia 19 de julho desse ano, o jovem foi baleado durante tentativa de fuga da Cadeia Pública, na ocasião outro detento foi morto quando também tentava escapar.