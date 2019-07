Assassinato no Alto São Manoel, em Mossoró

Um homem foi assassinado a tiros na manhã de ontem, quinta-feira (18) no bairro Alto de São Manoel, em Mossoró.

Alisson Tomaz Vasconcelos, de 28 anos, estava em um carro tipo Celta, quando foi abordado pelos criminosos. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi baleado e morreu no local.

O crime aconteceu na Rua General Péricles por volta das 10h. Dentro do carro da vítima foram encontrados uma bolsa feminina e documentos com comprovantes de residência do bairro Vingt Rosado, além de compras feitas em supermercado.