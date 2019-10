Assaltante morre dentro de igreja evangélica em Mossoró

No último domingo (27), tentativa de assalto em estabelecimento comercial no bairro Bom Jardim, em Mossoró, finaliza com um suspeito morto e outro baleado.

Na noite de ontem, em uma pizzaria, dois homens tentaram assaltar o estabelecimento e foram surpreendidos por um popular armado, que efetuou disparos de arma de fogo contra eles. Depois disso, os assaltantes, que chegaram em uma moto, fugiram a pé.

Apesar de conseguirem sair local do assalto e invadirem uma igreja evangélica, um dos assaltantes, Francisco Raniele do Nascimento, não resistiu aos ferimentos e morreu no interior da igreja, e outro, Reginaldo Carlos Alves, acabou sendo preso e baleado.

Com informações do blog Fim da Linha