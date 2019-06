Artistas vivem expectativa do Pingo da Mei Dia

Não são apenas os foliões que vivem a expectativa da abertura dos festejos do Mossoró Cidade Junina, com o já tradicional Pingo da Mei Dia. Restando menos de 72 horas para o evento que atrai uma multidão para o Corredor Cultural, os artistas já vivem a ansiedade pelo pingo. Renata Falcão vai para o seu sexto ano seguido. Ela sobe no Trio Absolut às 15h.

“Quem me conhece mais de perto sabe de como o pingo é importante para mim. Acho que um mês antes já fico tensa. Esse momento de agora é como se a gente já estivesse vivendo o pingo. É muito bom. É um evento maravilhoso, onde fico muito ansiosa”, disse Renata, destacando que o repertório já está pronto.

João Neto Pegadão ficou de fora do último Pingo da Mei Dia, mas está de volta em 2019. Ele sobe às 18h no Trio Zueira para comandar a festa. Neste mesmo horário no Corredor Cultural se apresentam também os artistas André Luvi e Giannini Alencar, nos trios Absolut e Backstage, respectivamente.

João Neto Pegadão promete repertório diferenciado no Pingo da Mei Dia. Foto: Pacífico Medeiros.

“A expectativa está a mil. Ano passado não participei e optei por brincar com o pessoal na festa. Esse ano estou voltando com gosto de gás. Podem esperar o melhor. O repertório já está todo definido. Não vai ser só um show musical. Vai ser um show totalmente diferente dos que vocês já viram”, prometeu.

Dayvid Almeida, que faz dupla com a cantora Aline, disse que o ‘coração está a mil’ para o evento. “O pingo para mim e Aline é a melhor festa do ano. A gente espera o ano todo e o coração nessa semana vai a mil. É uma festa onde temos a oportunidade de estar em um palco muito prestigiado, que é o trio elétrico da Avenida Rio Branco. Temos costume de fazer trio elétrico no carnaval, mas tocar essas músicas juninas no trio é uma sensação indescritível”, disse, destacando o crescimento do evento.

“Ver o crescimento desse evento para mim é de uma felicidade gigante. Hoje, o pingo é um dos maiores eventos do Nordeste. Muita gente está vindo para Mossoró a cada ano que passa. Esse ano acho que vai ser o maior de todos os tempos. É uma honra muito grande fazer parte desse evento”, falou.

