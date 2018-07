Artistas oferecem música e artes visuais no Parque de Mossoró

Este domingo (29) reserva momentos de arte e entretenimento no Parque Municipal de Mossoró Maurício de Oliveira, com apresentações musicais de artistas da terra e exposição de artes visuais, no Projeto Domingo no Parque, às16h.

A iniciativa, de artistas mossoroenses, contará com os grupos Música em Conjunto, da Escola de Artes de Mossoró (EAM), Movimento Arte e Violão (MAV), e exposições artísticas de Carlos Careca (artes plásticas) e Marcão Melo (fotografia).

Arte solidária

O professor Marcondes Menezes, da Escola de Artes, explica que o Projeto Domingo no Parque é um espaço para a família e para os artistas. “É democrático, o palco é aberto. Nossa máxima é: venha com seu instrumento e traga o seu banquinho”, convida.

Adriana Maia, produtora cultural do MAV, elogia o professor Marcondes pela mobilização, e adianta que o grupo está preparando um repertório especial para o Domingo no Parque. “Vai ser um momento muito especial. Todos são bem vindos”, reforça.