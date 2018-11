Artistas e Prefeitura discutem a reativação do Conselho Municipal de Cultura

O secretário municipal de Cultura, Eduardo Falcão se reunião com uma comissão de artistas mossoroenses para discutir, entre outros assuntos, a reativação do Conselho Municipal de Cultura, eleito em 2012.

Os artistas apresentaram ao secretário uma pauta de reivindicações construída pelo movimento Cultura Viva, em 2014, para o então gestor do município. A carta de intenções, no entanto, só foi recebida pela prefeita Rosalba Ciarlini ao assumir a gestão no ano passado.

O documento possui 14 itens, entre elas a criação da Secretaria Municipal de Cultura, extinta pelo antigo governo e reativada pela atual gestão. “Outro ponto importante é a reativação do Conselho Municipal de Cultura e do Fundo Municipal de Cultura, além da realização do Prêmio Fomento. Alguns pontos do documento já foram feitos pela atual gestão, outros ainda podem ser discutidos nos próximos dois anos”, destacou o jornalista e escritor, Caio César Muniz.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Cultura, junto à instituição existem hoje cerca de 150 artistas cadastrados. “A ideia é ter um respaldo dessa classe artística para a legalização e atuação deste Conselho, visto que o Plano Municipal de Cultura só funciona se existir o Conselho”, afirmou o secretário.

A atriz Joriana Pontes lembrou que o último Conselho, formado por membros do município e da sociedade civil foi eleito em 2012, mas que não chegou a ser empossado na data. “O Conselho só veio a ser empossado em 2015 e só funcionou por um ano, pois a então gestão municipal extinguiu a Secretaria Municipal de Cultura”, explicou.

Eduardo Falcão ainda apresentou aos artistas presentes que a Secretaria Municipal de Cultura já possui um calendário de atuações para 2019. “Temos quatro grandes eventos que acontecem trimestralmente em Mossoró, que são: carnaval, Mossoró Cidade Junina, Mossoró Terra da Liberdade e Mossoró Terra de Luz. Além destes, ainda eventos menores, como datas comemorativas ligadas à cultura. Fora isto, estamos certos que em 2019 também vamos ter a realização do Prêmio Fomento”, ressaltou.

Ao final da reunião ficou decidida a realização de um novo encontro, este para a reativação do Conselho Municipal de Cultura. A reunião está prevista para acontecer no dia 29 deste mês, no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania.