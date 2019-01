Artesanato Potiguar é destaque na 24ª Fiart

Esculturas, brinquedos, pinturas, roupas, decoração são alguns dos produtos que estão sendo comercializados pelos artesãos potiguares na 24ª edição da Feira Internacional de Artesanato (Fiart), que está sendo realizada no Centro de Convenções de Natal. A feira conta com o apoio do Governo do RN, por meio da Sethas-RN e do Governo Cidadão, via acordo de empréstimo com o Banco Mundial.

A feira já faz parte do calendário oficial do estado e sempre é realizada no começo do ano. Esse ano, o tema da feira invoca os quatro elementos da natureza: água, terra, fogo e ar, representando as matérias-primas das tipologias do artesanato.

Nos estandes do Governo do RN, cerca de 250 artesãos estão expondo e comercializando os mais variados tipos de artesanato. No salão Fios e Tecidos estão as artesãs que produzem peças delicadas que exigem atenção e técnica. É possível encontrar peças com bordado richelieu, renda de bilro, renda renascença, crochê, macramê, labirinto.

No salão Fibras é onde está o artesanato que utiliza matéria-prima natural com sisal, junco, palha de bananeira, fibra de cocô, palha de carnaúba. No salão Cerâmica pode-se encontrar peças como panelas de barro, esculturas e objetos decorativos, além de quadros utilizando a técnica mosaico.

Ao todo são 5 salões principais e cerca de 50 estandes menores com milhares de produtos sendo comercializados pelos artesãos potiguares cadastrados no Programa Estadual de Artesanato (Proarte-RN). Além disso, a Cecafes e os projetos de Economia Solidária estão presentes na feira.

A artesã Maria Helena está participando da Fiart pelo Governo do RN e está muito positiva com o aumento das vendas de seus produtos. “Eu trabalho com crochê. Faço peças moda praia como biquínis, saída de praia, bolsas de praia. Esse ano já vendi mais do que outros e estou muito satisfeita. Mais satisfeita ainda devido à localização dos estandes do Governo”, contou a artesã.

Muitos artesãos estão participando pela a primeira vez, como Maria Elsa, que devido a timidez nunca tinha participado da Fiart, mas esse ano ela resolveu enfrentá-la e tentar o processo seletivo para participar da feira. Maria Elsa trabalha com fios, linhas e tecidos e utiliza a criatividade para criar peças únicas e elogiadas pelos visitantes.

“Estou gostando muito de participar da Fiart. É muito gratificante ver as pessoas admirarem seu trabalho, elogiarem seus produtos e sua criatividade. Tudo que eu produzo sai da minha mente como por exemplo esse marcador de livro feito de tecido que já vendi quase todos. Ano que vem pretendo participar de novo, se Deus quiser”, contou a artesã.

Além dos estandes do Governo do RN, a feira conta com expositores de estados como Minas Gerais e expositores de outros países como Senegal, Bolívia, República Tcheca, Peru, Madagascar e Colômbia. São cerca de 1 mil expositores. Até o dia 3 de fevereiro a Fiart estará aberta ao público, no Centro de Convenções de Natal, das 16h às 22h. A entrada custa R$ 10,00.