Artesanato de socioeducandos teve estande no Brasil Mostra Brasil

A Fundação de Atendimento Socioeducativo – Fundase/RN esteve entre os 350 expositores da 25ª edição da Multifeira Brasil Mostra Brasil. O estande expôs e comercializou produtos feitos por adolescentes que cumprem medida socioeducativa. O evento foi realizado de 06 a 15 de setembro na Arena das Dunas, em Natal.

Em visita à mostra, o presidente da Fundase/RN, Herculano Campos, destacou a importância de expor esses trabalhos e avaliou da atividade.

“É muito positivo que a gente exponha esse material, até mesmo para identificar melhor as lacunas desse trabalho. Temos intenção em reunir o grupo de professores que trabalham com artesanato pra redimensionar essa ação e estabelecer novos parâmetros para as mostras em que participam os adolescentes”, disse Herculano Campos, explicando que pretende motivar a diversidade de técnicas utilizadas.

O público conferiu pintura em tela, tecido e madeira, bordado vagonite, marchetaria, objetos de decoração e acessórios com miçangas e reciclagem de papel feitos pelos adolescentes.

A banca da Fundase estava na área reservada ao Programa Estadual de Artesanato (Proarte), do Governo do RN. A iniciativa atua na valorização, divulgação e comercialização dos trabalhos realizados por artesãos independentes, associações, cooperativas e grupos de produções dos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Conta com quase 9 mil artesãos cadastrados.

