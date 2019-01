Arremessador Thyago Vieira é uma dos brasileiros que jogam na Major League Baseball

O Brasil estreou no Pré-Pan de Beisebol, em São Paulo nesta terça-feira (29). Mas a partida contra a Nicarágua teve que ser interrompida por causa da chuva e adiada, ainda sem data pra continuar. O jogo estava empatado por 0 a 0, após quatro entradas. A competição dá vaga nos Jogos Pan-Americanos de Lima e é o primeiro passo rumo à Olimpíada de Tóquio. A seleção está reforçada por brasileiros que atuam em competições importantes do exterior, como a Major League Baseball, a MLB, liga norte-americana da modalidade e principal do mundo. Um deles é o arremessador Thyago Vieira, do Chicago White Sox. O repórter Lincoln Chaves bateu um papo com ele.

