Arrecadação de impostos em junho é a maior para o mês em três anos

A arrecadação federal de impostos, tributos e contribuições registrou alta real (descontado a inflação) de 2,01% em junho, somando R$ 110,8 bilhões. Esse é o melhor resultado para o mês em três anos, segundo dados divulgados nesta terça-feira (24) pela Receita Federal.

De janeiro a junho, a arrecadação federal foi de R$ 714,2 bilhões, o que representa um crescimento real de 6,88% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em junho, o principal fator positivo de arrecadação de tributos foram os recursos obtidos com a exploração de óleo e gás no País, chamados de royalties do petróleo. No mês, essa receita foi 46,72% maior que na comparação com o mesmo período do ano passado, somando R$ 2,72 bilhões.