Apple é processada após admitir redução proposital de velocidade nos iPhones

Após admitir a redução proposital da velocidade dos iPhones mais antigos, a empresa americana Apple foi processada por usuários nos Estados Unidos. Até o momento já são oito ações judiciais registradas em cortes distritais na Califórnia, em Nova York e em Illinois.

Na semana passada, a Apple reconheceu que a atualização do sistema operacional dos aparelhos deixam os smartphones mais lentos para compensar a deterioração das baterias.

A marca admitiu a prática após uma suspeita ter sido levantada na rede social Reddit. No tópico de discussão, o usuário identificado como TeckFire, que estava insatisfeito com o desempenho do seu iPhone 6s, relatou ter realizado testes trocando a bateria do aparelho. Assim, ele teria descoberto que o telefone se tornava mais rápido, e apresentava melhor resultado em softwares de análise de desempenho.

Os aparelhos prejudicados por essa redução são os iPhones 6, 6S, SE e o iPhone 7.