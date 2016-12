Aposentada morre após ataque fulminante em agência bancária de Mossoró

Dia de tensão numa das mais movimentadas agências bancárias da cidade de Mossoró. Por volta das 09h30 a aposentada Maria José Soares Sousa, 70, passou mal e precisou de socorro médico de urgência.

A aposentada foi vítima de um ataque fulminante dentro das dependências da agência da Caixa que funciona na rua Cel. Gurgel. Uma equipe do SAMU foi acionada para atender a senhora, mas ao chegar ao local, a vítima já estava em óbito.

Diante do incidente o atendimento interno da agência foi cancelado temporariamente até que a equipe funerária recolhesse o corpo. Uma pessoa da família estava na companhia da senhora no momento do incidente e acompanhou a remoção do corpo.