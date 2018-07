Após tentativa de fraude em Mossoró, mulher é presa pela PF

Policiais Federais da Delegacia de Mossoró prenderam em flagrante na última terça-feira, 24/07, uma fonoaudióloga, goiana, 34 anos, acusada de tentar sacar fraudulentamente dinheiro depositado numa conta do FGTS de terceiros, no município.

Utilizando documentos falsificados, a mulher procurou uma agência da Caixa Econômica Federal argumentando que o saque seria em razão de uma “neoplasia de dependente”, porém a funcionária desconfiou da documentação apresentada, pois o hospital que forneceu o atestado de biópsia era da Paraíba, o local do trabalho da requerente situava-se em Pernambuco e o saque seria feito no Rio Grande do Norte.

Acionada, a Polícia Federal deslocou uma equipe até o local e durante a ocorrência, a suspeita ainda tentou se livrar de uma pasta com diversos documentos adulterados, inclusive, laudo médico, contudo, o material foi recuperado e apreendido.

Conduzida para autuação na sede da Delegacia da PF, a suspeita se recusou a responder a quase totalidade das perguntas que lhe foram formuladas e disse que só falaria em Juízo.

Durante aquele procedimento, ela se apresentou com um novo documento de identidade, mas ao ser periciado os policiais descobriram se tratar de mais uma falsificação, sendo a mulher então indiciada pelos delitos de estelionato tentado, uso de documentos falsos e falsidade ideológica.

A Polícia Federal também apurou que a presa já possui antecedentes pela pratica desse mesmo tipo de crime nas cidades de Anápolis e Goiânia/GO e que se encontrava atualmente em liberdade provisória. Ela foi encaminhada ao Complexo Penal Estadual Agrícola Mario Negócio, em Mossoró, onde se encontra à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte