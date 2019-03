Após surto de gripe, governo antecipa vacinação no Amazonas

O Ministério da Saúde decidiu antecipar em quase um mês a campanha de vacinação contra a gripe no estado do Amazonas, que enfrenta um surto da doença. Em transmissão ao vivo pelo Facebook, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmaram hoje (14) que a vacinação no estado começará na próxima segunda-feira (18).

“A gente já tinha antecipado um pouco o cronograma para a Região Sul do Brasil, mas houve uma atipia lá no Amazonas, um número muito grande, com muitos óbitos, então o presidente pediu para somarmos esforços”, afirmou Mandetta.

Ao todo, o Sistema Único de Saúde (SUS) está enviando para o estado 1 milhão de doses da vacina. A distribuição do produto para os municípios do interior do estado será feita com apoio de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). O adiantamento da vacinação no Amazonas havia sido solicitada pelo governo do estado.

“Até a secretaria estadual receber e distribuir [as doses], capaz de neste final de semana ou segunda-feira a gente já estar vacinando, primeiro, gestantes e crianças, que é o grupo de risco principal, depois o público-alvo, com bastante organização e aí gradativamente a gente vai produzindo as vacinas para o restante do Brasil”, acrescentou Mandetta.

Agência Brasil