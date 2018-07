Após protestos em Natal, Governo diz que pagará salário em atraso e 13º de 2017 de servidores públicos

O Fórum dos Servidores do RN, que reúne sindicatos e entidades de classe do estado, realizou uma manifestação na manhã desta quarta-feira (04) na Governadoria, cobrando o pagamento dos salários atrasados e do 13º referente a 2017.

Pressionada pela manifestação no centro administrativo, a Chefa de Gabinete do Governo Robinson, Tatiana Mendes Cunha, recebeu as direções sindicais em audiência que tratou dos atrasos. A representante da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – ADUERN em Natal, Maria José Vidal, esteve na reunião.

“Saímos desta reunião com uma nova audiência agendada para o dia 12/07 às 12h. O Governo fez acertos sobre o FUNFIR, Royaltes e diminuição de alíquotas de bens do Estado, o que, segundo o próprio, assegurará receita para pagar os salários e o 13º atrasado. Avalio que a conversa foi boa e encaminhativa” avaliou Maria José.

A representante destacou que o Fórum está organizando um ato público na Governadoria no dia da audiência, a partir das 8h. Ela lembrou que é fundamental a participação de todos os servidores públicos do estado, como forma de pressionar o Governo a cumprir os acordos firmados com as categorias.

A ADUERN tem acompanhado as informações provenientes de outros sindicatos que compõe o Fórum dos Servidores do RN acerca da possibilidade do pagamento do salário atrasado de junho nos próximos dias. A expectativa é de que o Governo quite o débito ainda na sexta-feira (06), o que não altera o cronograma definido para a próxima semana.