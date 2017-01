Apolion Ropdrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 19/01 Aliciana Alves, Samantha Maia, Ana Beatriz Maia, Jará Cândida, amanhã 20/01 Alisson Araújo, Lidiane Oliveira, Renata Fernandes, Adjasilva Pinheiro, Lenilce Praxedes, sábado 2101 Maria Inês de Lima Vieira, Antonia Nunes, Diego Obdon, Assiria Belo, domingo 22/01 Marina Layla, Maria Isabel Batista Pio, Judite Miranda, Muitas felicidades, muitos anos de vida!

PARCERIA QUE DEU CERTO…

Aconteceu na noite da ultima quarta-feira às dezoito horas, a inauguração do consultório Odonlogico Dr. Haroldo Gurgel que irá atender juntamente com a também cirurgiã dentista Simone Barreto disponibilizando diversos serviços para deixar seu sorriso perfeito, o mesmo fica situado na Clinica Médica Martônio Fernandes. Agende já sua consulta!

OBRIGADO…

Quero desde já agradecer as amigas Urandi Tavares da K&K Modas e a Elaine Amorim da Bella Maria, pelos presentes ainda pela passagem do nosso aniversário, elas como sempre muito gentis com o colunista. Muito obrigado!

30 DIAS DE SAUDADE…

A família do Dr. Solano Suassuna convida familiares e amigos para celebração eucarística de 30 dias de saudade pela sua partida para morada celestial que acontecerá ás 19 horas do sábado dia 21 de Janeiro na Igreja de São Francisco de Assis na cidade de Lucrécia.

FÓRMULA CERTA… 04 ANOS!

Na manhã do dia 18 de Janeiro os que fazem a Farmácia Fórmula Certa nas pessoas de Patrícia e Fabricio Tavares receberam clientes e amigos para um delicioso café da manhã em comemoração aos 4 Anos de funcionamento da mesma atendendo assim a população caraubense atingindo a marca de um milhão de capsulas vendidas. Desde já agradecemos a receptividade!

MARINA LAYLA…

Acontece no domingo dia 22 de Janeiro a partir das dezenove horas e treze minutos os 13 Anos de Marina Layla que terá como palco o Espaço Flor de Lis e claro receberá decoração de Narabelli Dantas e cuidados da mãe Mara Dantas. Com certeza será noite das melhores. Vamos sim!