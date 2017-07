Apolion Rodrigues – Caraúbas Acontece

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida 03/07 Vilma Solano de Brito, Eliedson Morais, Saulo Veras, Maria Eugenia Gurgel, Luiz Freitas, Leticia Sales, 04/07 Elisabete Gurgel, Ariadeny Fernandes, Sayonaria Dantas, quarta-feira 05/07 Jordana Gurgel, Vera Lucia Oliveira, Juciane Melo. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

ESTILO REINAUGURAÇÃO…

Na manhã do ultimo sábado dia 01 de julho a alinhada Denise Fernanda Fernandes, recebeu uma pá de gente bacana para reinauguração do Espaço Denise Fernanda que além de acessórios e maquiagens a loja agora conta com roupas femininas que estão lindas de mavé, mavé. Passa lá!

QUEM FOI…

Na manhã festiva do Espaço Denise Fernanda, encontrei: Vice Prefeito Paulo Brasil/Sansia Cristina, os pais da empresária Reginaldo Fernandes/Elenilça, Thalison Fernandes, as irmãs Norma, Jará e Mafalda Fernandes, Ana Vitória de Lima, Yago Tavares, Dodora Oliveira de Amorim, Juliana Paiva, entre outros que foram prestigiar a alinhada!

PAU DOS FERROS EM ALTA VOLTAGEM…

Nos dias 07,08 e 09 de Julho Pau dos Ferros vai se transformar na cidade da alegria com mais uma edição do Carnapau que promete movimentar todo o alto oeste, e para animar a festa quem chega é: Chicabana, Léo Santana e Tuca Fernandes. Vai ser festão dos bons!

BELLA MARIA…

Toda animada a empresária Elaine Amorim anuncia que a sua Bella Maria esta repleta de novidades, e nós claro passamos adiante, a loja que tem looks para o mulheril e também para os marmanjos com a San Lorenzo. Corre na loja e garanta suas peças!

ARRAIÁ DAS FAMILIAS…

Sábado é dia do Arraiá das famílias que vai acontecer na Quadra dos Escoteiros com: Comidas típicas, Quadrilhas Juninas, sorteio de balaio e muita gente feliz. Para comprar seu bilhete/acesso é só procurar as pastorais. Vamos sim!

BEM CASAR 2017…

Coma Grife Master Produções e Eventos acontece na cidade de Mossoró a Feira Bem Casar 2017 que terá na quinta-feira a participação do cantor Paulo José Benevides que da show, além de mesas redondas e exposições. Eronildes e Liane Dantas a mil por hora!