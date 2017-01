Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 30/01 Rita Leite, Ruzia Daiane, Camila Silva, amanhã 31/01 Padre Gerônimo Dantas Pereira, quarta-feira 01/02 Francisco José da Silva Neto (Neto de Valdemar), Rizete Costa, Franpiterson Gouveia, Morgania Costa. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

ESTILO FESTA…

Aconteceu no sábado a feijoada vip do amigo Vandilson Ramalho onde o bacana reuniu familiares e amigos para um brinde a vide, no time nota mil teve: Buffet por Isak Maia, Bolo Aparecida Gurgel, doces regionais por Amelia Fernandes, Musica boa com Banda C3 que deram show, e muita gente feliz. Bom de verdade à tarde e noite no Espaço Maria Julia. Amei!

QUEM FOI…

Da imprensa na feijoada de Vandilson estavam: Lisboa Batista, Walterlin Lopes, Gidel Morais do Icem Caraúbas, Rocezar Amaral do Caraúbas Agora, Will Vicente gravando para o Première da TCM, e mais uma pá de gente: Alfredo José/Luzinete, Danusa Maia, Lucas e Ana Vitória, Baldo Oliveira/Samantha e Germana, Zezinho Oliveira/ Joenilma, Ceição de Góis, Fanquinha, Fátima Oliveira, Presidente da Câmara Josean Amorim/ Raiane, prefeito Junior Alves, Jaimar Gomes, Sebastian Santos, Ivanildo Costa, Fábio Pereira/Bruna Daiane e Luna, Reginaldo Fernandes/Elenilça, David Karter, Vinicius Amorim/Denise Fernanda, Valéria Morais, Gladys Carlos/ Valéria e Vanessa Carlos, Tião Gurgel/Salete Soares, Marcelo Fernandes/Raquel Gurgel, Professor Evangelista de Lima, Adriano Freitas, Regina Celi, Ireide Menezes, Sônia e Sâmia Vieira, Lucinha Medeiros, Antonia de França, Egícia Freire, Netinha Amaral, Uigna de Begna, Rossana Paiva, Tassio Farias, Assis Batista/Vânia Câmara, Neide Almeida e Wellington, entre muitos outros que foram sim abraçar ao aniversariante.

ACESSANDO A INFORMAÇÃO…

Entrou no AR neste dia 30 de janeiro o site www.caraubasnews.com que tem como administrador o amigo Leysson Carlos que promete manter a cidade e toda região informada de tudo que acontece nos quatro cantos do mundo. Assim sendo, desejamos sucesso e boa sorte!