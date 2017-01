Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida> hoje 09/01 Colunista Rafaella Costa, Cabeleireiro Francisco Antonio Costa, Eduarda Maia, Vereador Flávio Tácito, Disraelly Moura, amanhã 10/01 Elma Ferreira, Dállison Fernandes, Williana Fernandes, Natalia Mota, Artur Brito, quarta-feira 11//01 médica Catarina Helena, Maria Beonira, Cesiana Amaral, Pedro Lucas Gurgel Câmara, Veronica Sales, Mariana Nivea, Vonuvio Praxedes, Laís Rosendo, Nevinha Freitas, Marta Regina Cunha Pereira. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

SÃO SEBASTIÃO 2017…

Começa na noite de amanha na nossa cidade mais uma festa alusiva ao nosso Padroeiro São Sebastião com procissão de abertura saindo da residência de dona Levi na João Gomes de Oliveira com chegada a igreja Matriz para hasteamento e missa de abertura. Viva São Sebastiao!

SÃO SEBASTIÃO PARTE SOCIAL…

Nesse ano a parte social da festa do nosso padroeiro ficará a cargo das bandas: Dia 10/ Calcinha Preta, 11/ Artistas da Terra, 12/ Forro Magote, 13/ Saia Rodada e Wooney Saraiva, 14/ Amazan e Borba de Paula, 15/Circuito Musical, 16/ Noite do Rock, 17/ Bonde do Brasil, 18; Grafith, 19/ João neto Pegadão e Ferro na Boneca e encerrando a festa dia 20 tem Forro dos Três. Vem ser feliz com a gente!

SIM AO AMOR…

Na noite do ultimo sábado aconteceu na Matriz de São Sebastiao o Enlace Matrimonial de Fátima Araújo e Erlon Cesar, logo em seguida os bacanas recepcionaram seus convidados no Espaço Maria Julia que recebeu decoração de Jacqueline Góes, Cerimonial de Tica Soares, Jantar assinado por Teclivan Fernandes e equipe Maria Júlia,, Bem casados Mara Dantas, e claro a presença de muita gente bacana. Adoramos!

SOLTEIRÕES EM GOVERNADOR…

O empresário Vinicius Amorim manda avisar a gente passa adiante que no próximo dia 13 de Janeiro na cidade de Governador Dix-Sept Rosado quem chega para dar o tom na noite é Zé Cantor e toda alegria da banda Solteirões do Forró, mais Forro Danado e Farra de Play Boy que promete ferver a cidade. Todos lá!