Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 05/01 Emily Geovanna, Luís Mota, Keike Cristina, amanhã 06/12 Márcio Costa, Lucia Canuto, Makênia Sayonara, sábado 07;01 Erica Alves, Daisa Alves, Nestor Fernandes Neto, Igor Daniel, Sônia Gurgel, Italo Sales, domingo 08/01 Syomara Vieira, Magda Nogueira, Neta Targino. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

DOUGLAS & LUCIANA…

Acontece na tarde do próximo sábado sete de janeiro ás 17 horas na Capela de Nossa Senhora da Conceição, o Enlace Matrimonial de Douglas e Luciana em cerimonia assistida pelo padre Francisco das Chagas, logo em seguida os noivos recepcionam seus convidados na Escola Leonia Gurgel. Vamos sim!

OBRIGADO A TODOS…

Quero desde já agradecer a todos os nossos amigos pelas mensagens de Feliz Ano Novo que nos chegaram através das redes sociais. E-mails e mesmo pessoalmente através de um abraço, a todos o meu muito obrigado, que esse ano seja sim repleto de bondade e que todos nós possamos respeitar e amar uns aos outros.

FÁTIMA & ERLON…

Acontece ás dezenove horas do dia sete de janeiro na Igreja Matriz de São Sebastião, a cerimonia de casamento de Fátima Araújo e Erlon Cesar, que será assistida pelo padre Francisco das Chagas Neto, logo em seguida os noivos recebem os seus convidados no Espaço Maria Julia. Confirmo presença!

SÃO SEBASTIÃO…

Mais uma vez nossa cidade se prepara para vivenciar as festividades alusivas ao nosso Padroeiro São Sebastião rendendo homenagens ao Mártir Guerreiro de 10 a 20 de Janeiro com o tema: “ São Sebastião, Exemplo de Serviço por Amor a Santa Igreja”. Todos são convidados a participar!

CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO…

Domingo tem Cavalgada de São Sebastião que chega a sua 7º Edição e promete reunir muitos cavaleiros e amazonas percorrendo as principais ruas da cidade com saída do Posto Mizinho e chegada no Saia Rodada Park Show com direito a Feijoada. Oba!