Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 02/01 Francilene Ferreira Soares, Rafaella Salles, amanhã 03/01 Sanzia Cristina Fernandes Maia Brasil, Gilmar Gurgel, Caio Oliveira, Thes’s Cleicielly, Suzana Lima, quarta-feira 04/01 Colunista Karol Fernandes, Elias Pereira, Ana Paula Silva, Luciana Dantas. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

ESTILO POSSE…

Aconteceu na noite do ultimo domingo em frente a Câmara Municipal de Vereadores, a posse do prefeito eleito Junior Alves e do vice Paulo Brasil em solenidade bastante concorrida presidida pelo presidente eleito da Câmara Vereador Josean Fernandes de Amorim, ainda na solenidade a participação da Banda de Música Maestro Joaquim Amâncio, e do povo em geral.

SECRETÁRIOS…

Formam o primeiro escalão da municipalidade: Secretário de Governo Victor Amorim, Chefe de Gabinete Jaimar Gomes, Administração Antonio Tácio Benevides, Finanças Manoel Lucio Junior, Saúde Monique Barreto, Assistência Social Josilene Ferreira, Educação Francisco Antonio Alves, Procuradoria Advogado Gilson Monteiro, Controladoria Advogada Bruna Alves, Obras Miguel Araruna e Politicas do Campo Elionaldo Benevides.

CÂMARA MUNICIPAL…

Quem irá comandar a nossa Câmara Municipal serão os vereadores Josean Fernandes de Amorim Presidente, e a Vereadora Francisca Leite Medeiros Alves vice presidente da casa. Desde já desejamos sucesso aos bacanas!

CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO…

Acontece no próximo domingo dia 08 de janeiro mais uma edição da Cavalgada de São Sebastião que promete movimentar a terrinha anunciando a Festa de Nosso Padroeiro São Sebastião que acontece de 10 a 20 com uma vasta programação. Saída da entrada da cidade e chegada no Saia Rodada Park Show. Oba!