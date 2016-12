Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 29/12 Marcos Roberto Fernandes Gurgel, sexta-feira 30/12 Francielly Costa, Jáder Gurgel, Josy Markys, Adeilson Costa, sábado 31/12 Fábia e Fábio Soares, Valdeci Dantas Barreto, Renata Dantas Barreto Oliveira, Rita Braga, Kathson Felipe Dias, Leila Cristina Silva, domingo 01/01/2017 Junior Santos, Branca Dias, Sávia Cristina, Luís Ferreira Neto. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

JUNIOR ALVES & PAULO BRASIL…

Acontece ás 18 horas do primeiro dia de Janeiro de 2017 a solenidade de posse do Prefeito e Vice Prefeito eleitos de nossa cidade Junior Alves e Paulo Brasil, ato esse que irá acontecer em frente a Câmara Municipal de nossa cidade. Aos dois desejamos Boa Sorte e muito sucesso na gestão e que nossa cidade melhore a cada dia mais.

VEREADORES…

Já os Vereadores eleitos da terrinha optaram por serem empossados á 00horas e 30 minutos do dia primeiro em solenidade que acontece também na nossa Câmara e será conduzida pelo vereador Vinicius Carlos de Amorim, logo em seguida será escolhido o novo presidente da casa legislativa. Aguardemos, pois!

OLHO D’ ÁGUA PARK HOTEL…

Já virou tradição e é claro que no Olho d’ Água Park Hotel vai ter música ao vivo sim no primeiro dia do ano, e quem chega para fazer a festa é o cantor Felipe Maiku, e Jurandir Azevedo mais forrozão sentinela, tudo começa a partir das 11 horas e segue até ás 18 horas. Oba!

UM NOVO TEMPO…

Com o fim do ano de 2016 todos nós somos levados a refletir, tudo que passamos e o que nos espera no futuro, quero deixar o meu obrigado a todos que até aqui nos acompanharam, nos leram e se tornaram amigos, que todos nós tenhamos um fim de ano excelente, e que 2017 venha repleto de conquistas. Até próximo ano!