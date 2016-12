Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 26/12 Ezara Lenes, Adriana Rocha, Tassia Melo, Marilene Alves, Rhuan Malone, amanhã 27/12 Amélia Fernandes, quarta-feira 28/12 Genibaldo Oliveira, Orlete Pinheiro, Josenubia Almeida, Luís Neto. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

AGRADECIMENTOS…

Quero agradecer a todos os amigos (as) que nos desejaram Feliz Natal, por mensagens, por ligações, pessoalmente, nos enviando mimos, Mara Dantas, Urandi Tavares, Iranete Gomes, Antonia Morais, Ceição Góis, há todos o meu muito obrigado de coração!

NATAL FELIZ…

No ultimo sábado o prefeito eleito Junior Alves juntamente com sua família realizaram a 7º edição do Natal Feliz, onde distribui presentes a crianças carentes do nosso município, além dos presentes teve pula, pula algodão doce e muita alegria. Com certeza gesto louvável que merece aplausos.

EQUIPE WNB…

Já os garotos da equipe Whisky Não Bebe arrecadaram mais de uma tonelada de alimentos e distribuíram com famílias carentes de todo município, tanto na zona urbana como na rural fazendo assim do Natal de muitos uma mesa farta. Parabéns meninos e que vire tradição.

HOSPITAL REGIONAL…

Muito bom chegar a locais públicos e ser bem atendido, e assim foi no Hospital Regional Dr. Aguinaldo Pereira na tarde do ultimo sábado que chegamos e as meninas do Pronto Socorro tão bem nos atendeu e claro não nos deixou sair sem um atendimento mesmo na falta do médico. Um cuidado impar para não deixar o paciente voltar sem um mínimo de cuidado. Obrigado!