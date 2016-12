Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 08/12 Ceição Góis, Maria Ceiça Sotero, João gentil, Ana Paula Silveira, Ceição Linhares, amanhã 09/12 Ivson Kleiton, Paulo Roberto Sales, Flaviana Medeiros, Ítalo Alexandre, sábado 10/12 Priscila Dantas, Benedito Lucena, Smith Jardel, Ian Praxedes, Braz Costa Neto, Atroari Praxedes, domingo 11/12 Aryel Ingber, Tiago Bezerra, Rérida Renata, Teófilo Matheus. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

ESTILO POSSE…

Acontece na tarde do próximo sábado dia 10 de Dezembro a partir das 16 horas a Instalação e Posse da XXXVII Gestão Administrativa do Bethel Lírios de Jó N° 04 que terá como Honorável Rainha Ana Tereza Gurgel, tudo acontece na Loja Maçônica Dr. Antonio Gentil Fernandes. Desde já agradeço a gentileza do convite. Obrigado!

MESTRA JULIANA CARLOS…

Com tese defendida e aprovada pela Banca Avaliadora na tarde de quarta-feira dia 07 de Dezembro de 2016 na cidade de Pau dos Ferros a Professora Juliana Carlos agora é sim Professora Mestra e nós é claro ficamos felizes da vida com sua conquista e desejamos muito mais sucesso e parabéns!

VOZ REVELAÇÃO DO RN…

Aconteceu no ultimo dia 06 em Natal a Escolha da Voz Revelação do Rio Grande do Norte dentro do projeto Talentos Potiguar realizados nas Casas de Cultura de vários municípios, e entre as 11 vozes classificadas eis a escolhida foi a do Caraubense Leonilson Junior que já nos encanta com sua voz na Matriz de São Sebastião e que cantou Força Estranha e ganhou os jurados. Parabéns Leonilson você mereceu!

DIPLOMAÇÃO…

Já foi marcada a solenidade de Diplomação para os candidatos eleitos no Pleito de 2016, a mesma acontecerá ás 10 horas do dia 13 de Dezembro no Salão do Júri do Fórum de nossa cidade e será presidida pelo Juiz Dr. Pedro Paulo Falcão Junior. Serão empossados Junior Alves e Paulo Brasil como prefeito e vice, os vereadores e suplentes de cada coligação.