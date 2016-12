Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 05/11 Elisa Onezima Fernandes Marques, Maria Socorro Paiva, Sabrina Oliveira, amanhã 06/12 Katiucia Cavalcante, Joyce Azevedo, Senilde Fernandes, Ceiça Ferreira, Junior Amorim, quarta-feira 07/07 Antonia de França, Shirley Cosme, Katilcia Estevam de Morais, Crhistiane Maltas, Jenicleide Soares. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

1º EUCARISTIA…

Aconteceu na manhã do ultimo sábado a celebração da 1º Eucaristia dos Alunos do Instituto do Perpetuo Socorro tendo como celebrante o Padre Francisco das Chagas, logo em seguida a maioria das mães reuniram familiares e alguns convidados para um momento de partilha que aconteceu no Centro de Inclusão Social com direito a bolo e uma mesa farta. Desde já agradeço a gentileza do convite!

BODAS DE PRATA…

Uma vida a dois para ser duradoura, ela deve ser feita de muito respeito e companheirismo, assim sendo o casal Juarez e Ana Geucenni Amorim completaram 25 Anos de casados e celebraram as Bodas de Prata, desejamos toda felicidade que houver ao casal que como frutos desse amor tiveram Giodan e Giovanni Amorim. Parabéns!

SÃO SEBASTIÃO 2017…

Acontecendo constantemente reuniões onde visam preparar a nossa Festa Alusiva a São Sebastião, que por sinal durante alguns dias vem rolando botos que querem tirar a Alvorada que acontece nas primeiras horas da manhã na nossa Igreja Matriz, deixando assim muitos fiéis admiradores da mesma desolados. Triste fim!

BODAS DE AÇUCAR…

No ultimo domingo o casal querido advogado Marcelo Fernandes Jacome e sua musa enfermeira Raquel Gurgel comemoraram 06 Anos de casados, celebrando assim bodas de açúcar, e é claro que nós desejamos felicidades mil ao casal que os anos se multipliquem e que eles sejam muito felizes!