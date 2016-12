Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 01/12 Leticia Forte, Edson Cesar, Alicia Karoline, Gina Gurgel, Margareth Fernandes, Lisrael Nobrega, Rosângela Cunha, amanhã 02/12 Elis Cristiane Fernandes, Betinha Rosado, Luís Jacome, Maria Socorro Fernandes, Suzana Morais, Ana Neri Oliveira, Joezia Ferreira, Katharine Brilhante, sábado 03/12 Vitória Thammy Medeiros, Mayara Fernandes, Russiely Fernandes, Barbara Samara, Nailka Saldanha, domingo 04/12 João Jales, Ednalva Oliveira, Silvania Bezerra. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

DIA DA FAMILIA…

Chegando convite dos que fazem o Instituto Nossa Senhora do Perpetuo Socorro para juntos aos que fazem a instituição de ensino participar da confraternização pelo Dia da Família com o tema: “Minha Família é uma Benção”, que acontecerá amanhã dia 02 de Dezembro no Auditório da Escola a partir das 17 horas”. Desde já agradecemos a gentileza do Convite!

BOTECO & CIA…

Recebi do casal João Marcolino e Andreza Ariely convite para prestigiarmos uma noite de musica ao vivo no Boteco & Cia. Que irá receber o cantor Marcelo Henrique que promete um repertorio dos melhores com muita MPB, e Sertanejo universitário, com certeza vai ser bom de verdade, o bacana começa o show às 21 horas. Oba!

ESTILO RÉVEILLON CHEGA MAIS BEACH…

No próximo domingo com saída da cidade de Mossoró para Canoa Quebrada no Ceará sairá Ônibus com integrantes da Imprensa para um Fam Trip por Canoa com direito a conhecer o espaço aonde irá acontecer o Réveillon Chega mais Beach, Passeio de Buggy pelas dunas e claro um delicioso almoço, com retorno previsto a Mossoró ás 17 horas. Desde já agradecemos o convite!

BOAS VINDAS…

Acontece amanhã no auditório da Câmara Municipal de Caraúbas Palácio Antonino Benevides a Sessão de Boas Vindas aos novos parlamentares eleitos para o mandato de 2017 a 2020. Tudo começa às 15 horas e 30 minutos com apresentações culturais com crianças do Jardim de Infância Hugolino de Oliveira e muito louvor com irmão Matuza. Quem convida é Edson Morais Presidente da Casa. Obrigado!