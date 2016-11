Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRAVOCÊ…

Nesta data querida: hoje 28/11 Bartyra Vieira, Islania Rayla, amanhã 29/11 Antonio Estevam, Cecilia Alves, Floriza Neta, Alexandre Santos Nobrega, Cris Arruda, quarta-feira 30/11 Eduarda Mirelly, Zenia Regina Santos, Romerilson Praxedes, Ingrid Veras. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

IMACULADA CONCEIÇÃO…

Tem inicio na noite de hoje a festa alusiva a Nossa Senhora da Imaculada Conceição Padroeira do Alto da Liberdade, São Severino e conjuntos Renascer e Antonio Linhares, uma vasta programação foi preparada, e o tema da festa é: “Na Imagem de Maria, Deus ofereceu ao Brasil sua própria Mãe”! Lembrando que o encerramento acontece dia 8 de Dezembro. Vivas!

FOI SHOW…

No ultimo sábado no Espaço Maria Júlia Aconteceu Show de Humor com Manguaça que fez todos rirem muito, e musica ao vivo com Kinho Araújo, mais uma vez Vandilson Ramalho e Tica Soares mostraram toda finesse e recepcionaram a todos com muita alegria. Adorei!

QUEM NO SHOW…

Marcelo Fernandes/Raquel Gurgel, minha mãe dona Dires e tia Da paz Costa, Leandro Silva, Alfredo José/Luzinete, Danusa Maia com Vitória, Samek Maia/Fernanda Souza, Baldo Oliveira/Samantha com Germana, Reginaldo Fernandes/ Elenilça, Juarez/Geuceni Amorim com Geovane, Paulo Everton/Leila. Ricardo Adriano/Jará Fernandes, Assis Brito/Wilma, Neuman Amorim, Vanda Solano, Leda Soares, Novinho Praxedes/Socorro com Filipe, Marinaldo Duarte/Camila Pamplona, Paulo Andersom/Ana Paula Gomes, Ray Sousa/Ana Tereza, George Bezerra/Micherlane Rodrigues, Alcivan Viana/Josilene, Daniele Mota, Ceição de Góis, Maria Do Céu, Fátima Oliveira, Velusia Gurgel de Lima e a filha Cecilia, entre muitos outros que foram sim prestigiar o evento!

UM CAFÉ ENTRE AMIGOS…

À tarde do ultimo domingo foi marcada de bom papo, boas risadas e claro regada a um café recheado de delicias na residência do casal Paulo Walter de Meneses e Ana Paula que junto aos filhos Pedro Samuel e Paulo Walter Junior, recepcionaram amigos para uma tarde agradável.

Paulo Brasil/Sansia Cristina, Francileno Góis/Licinha Gurgel, Jaimar Gomes, Miquéias Mizá, Carol Cavalcante, Maria Do Céu, Zezinho Oliveira/Joenilma com a filha Julia Vitória, Baldo Oliveira/Samantha com a filha Germana e a sobrinha Ana Vitória. Tarde ótima!