Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 24/11 Isabela Fernandes, Gliceja Araújo, amanhã 25/11 Verlânia Karina Dantas, Neto Gonçalves, Renata Freitas, Debora Salles, Leticia Canuto, sábado 26/11 Rênio Cosme, Kayo Alves, Sandra Gurgel de Melo, Tatiane Morais, domingo 28/11 Diego Fernandes, Camila Kelly, Carolina Gurgel, Edilene Morais. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

RIR É O MELHOR REMÉDIO…

No próximo sábado dia 26 no Espaço Maria Julia, temos um encontro marcado com o humorista Manguaça, ele que vem diretamente do Ceará para nos fazer rir com seu show de stand up e claro promete muitas historias engraçadas, a boa musica da noite fica por conta de Kinho Araújo. Ingressos a venda na Gladys Biju. Evento com a maraca de Vandilson Ramalho e Tica Soares. Oba!

ESTILO INAUGURAÇÃO…

Recebi convite da administração municipal nas pessoas do prefeito Ademar Ferreira e da Secretária de Saúde Jessica Mota, para participar da inauguração da Unidade básica de Saúde Posto Edvaldo Gurgel de Melo que fica no Bairro Leandro Bezerra, a solenidade acontece na noite de amanhã a partir das 18 horas. Obrigado!

ÓTICA ANNA…

Acontece a partir das nove horas da manhã do sábado dia 26 a inauguração da Ótica Anna do casal Segundo Diniz e Anatyelle Alves que fica situada a Rua Coronel Luiz Inácio no Centro de nossa cidade, desde já agradecemos a gentileza do convite e desejamos sucesso!

K&K MODAS…

Mais uma vez a empresária Urandi Tavares separou peças femininas das marcas que representa e está dando super descontos como: 40% para o vencimento do cartão de credito e 50% na compra á vista, não perca tempo e corre para KeK Modas e renove seu guarda roupa!