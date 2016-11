Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 21/11 Maria Tereza Albano Lourenço, Wenneth Santos, Izadora Benevides, Carol Gurgel, Leda Maria Almeida, Paulo Cesar Sales, Sheila Gurgel, amanhã 22/11 Valéria Carlos, Keliany Mota, Amanda Batista, quarta-feira 23/11 Junior Miranda, João Paulo Targino, Akson Guerra, João Targino Filho, Lena Soares, Williana Oliveira. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

EXPO DOCES & FESTAS…

No ultimo domingo participamos no Garbos Eventos na cidade de Mossoró da Exposição Expo Doces & Festas com assinatura da Casa das Padarias e claro muitos expositores como a Caraubense Fábia Soares, Maison Elegance de Marluce Bezerra, Luzete Duarte, Camila Noivas, Veruska Bolos, Master Produções e Eventos, e muitos outros que deram um show!

QUEM…

Junto comigo aqui da terrinha: Vandilson Ramalho/Tica Soares, Jaqueline de Góes, Isaac Maia, por lá o prazer de encontrar: Sérgio Chaves, Walterlin Lopes, Lizana Lima, Marluce Bezerra, Adriana Mariano, Assis Batista/Vânia Câmara, Luís Junior e sua amada, Socorro Paiva, Lurdinha Amorim, Nilo Amâncio, entre muitos outros queridos. Adorei!

MIMO SOARES…

Após sairmos do Garbos fomos até a residência de Mimo Soares, que juntamente com a família nos recepcionou com muita alegria, pois era dia de bolo e guaraná para sua filha Ana Sandra que juntamente com o marido Erialdo e as filhas foram celebrar na casa da bacana. Parabéns e obrigado pela receptividade!

MARTA COSTA CUNHA PEREIRA…

Uma grande alegria encontrar em meio a Missa de Um Ano de vida Sacerdotal do Padre Gláudio Costa a minha querida amiga da cidade de Pau dos Ferros, Marta Costa Cunha Pereira, ela que veio juntamente com a equipe de Peregrinação de Nossa Senhora da Conceição. Amei!

SHOW DE HUMOR NO MARIA JULIA…

Próximo sábado no Espaço Maria Julia tem show de humor com Manguaça e musica boa com Kinho Araújo, o primeiro lote de senhas será vendido ao preço de 10 Reais apenas na Gladys Biju, lembrando que o evento leva a assinatura do casal nota mil colunistas Vandilson Ramalho e Tica Soares. Garanta logo a sua!