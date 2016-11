Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 17/11 Otília Oliveira, Dennys William Fernandes, Virna Maria, Roanna Freitas, amanhã 18/11 Gledesnalda Menke, Carlos Santos Silva Sobrinho, Paloma Gabriela, Caio Rocha, Juliana Paiva, sábado 19/11 Alanny Fernandes, Fátima Dantas, domingo 20/11 Celia Fernandes, Arthur Vinicius, Maria José Maia, Lara Araújo, Elno Filho, Ana Sandra. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

UM ANO DEPOIS…

Próximo domingo acontece a Missa de Um Ano de Vida Sacerdotal dos Padres: Demétrio de Freitas Junior e Gláudio Fernandes Costa, Padre Demétrio celebra pela manhã e Padre Gláudio as 19h30minutos com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição de Pau dos Ferros. As duas missas acontecem na Matriz de São Sebastião. Todos são convidados!

PROGRAMA LEGAL…

Dia 26 de Novembro no Espaço Maria Julia vai ter o show do humorista Manguaça que vem diretamente do Ceará para nos fazer rir, e ainda para dar o tom da noite Kinho Araújo promete um repertorio musical dos melhores. Quem convida e Vandilson Ramalho e Tica Soares e claro que nós vamos, em breve divulgamos aonde você poderá adquirir seu ingresso. Agende ai!

LISANA RECEBE…

Logo mais a alinhada Lisana Duarte recebe familiares e seleto grupo de amigos para um brinde a vida na Pizzaria Forno Quente, ela que fez idade nova no ultimo dia 15 e hoje comemora em grande estilo com brindes e afagos para seus convidados. Achei chique!

FORMANDOS DO ABC…

Com planejamento e execução de Vandilson Ramalho a Formatura dos Doutores do ABC do Instituto Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a cada dia vem ganhando cores e formas, pontualidade e compromisso do bacana para com seus contratantes. Tudo ficando um luxo!

MINHA MODA FEMININA…

Gente Ceição Góis acaba de chegar de viagem com malas repletas de novidades para sua clientela Vip da Minha Moda Feminina a fina atende logo ali no Alto São Severino em espaço especialmente produzido para atender você mulher de bom gosto que quer arrasar no fim de ano com roupas e acessórios lindos de viver. Passa lá e confira!