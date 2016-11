Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 03/11 Raimundinho Duarte. Tayná Maia, André Linhares, Fabiana Andrade, Adija Marques, Lílian Graciela, Ohana Dantas, amanhã 04/11 Nicolau Silva, Naide Fernandes, Paulo Walter de Menezes, sábado 05/11 Rozenira Silva, Kleber Fernandes, domingo 06/11 Paulo Brasil, Keyoshe Targino, Aída Régis, Raimundo Gonçalves, Gilvan Oliveira, Rosana Medeiros, Círios Vanucci. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

FESTA EM FAMILIA…

No ultimo feriado nossa casa encheu de gente querida para celebrar a festa da vida de Tia Fátima Costa que veio do Assu com: Maria Clara, Ariel/Tess e Arabela, a mana Aglay Rodrigues/João Neto, de Mossoró: Fábia Soares/José Maria, Neuma Soares, Edmar Soares, um dia de muita descontração. Sejam sempre bem vindos!

FESTÃO DOS BONS…

Próximo dia 14 de Novembro véspera de feriado no Espaço Maria Julia acontece festão dos melhores com animação de Ewerton Linhares e a banda Forró dos Três que prometem amanhecer o dia com muita animação e um repertorio bom de verdade. Vamos sim que vai ser tudo de bom!

ESTILO LANÇAMENTO…

O Empresário Luiz Nogueira da Costa da Chega Mais Beach em parceria com as turmas da Ragazzo e Arrocha Promoções convidam para lançamento do Luau Canoa Quebrada e Réveillon Canoa Quebrada que acontece na noite de Hoje em Mossoró a partir das 19h30minutos no Restaurante Candidus. Desde já agradecemos a gentileza e traremos detalhes!

AGORA É A VEZ DOS HOMENS…

Passou o Outubro Rosa e agora é o Novembro Azul, mês em que os homens são aconselhados a cuidar ainda mais da saúde fazendo o exame de prevenção ao Câncer de Próstata, assim sendo o site de Vandilson Ramalho já começou a receber mensagens escritas por homens da cidade e região abordando o tema. Muito bom!