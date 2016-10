Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida> hoje 31/10 Washington Costa, Victor Maia, amanhã 01/11 Lenilma Solano, Matheus Cunha, Joaby Figueiredo, Monare Costa, Nayara Mirelly, Nilda Praxedes, Dorinha Costa, quarta-feira 02/11 Fátima Costa, Talita Gurgel, Edna Maria, Joicielisson Gomes, Milomio Arthur, Marcelo Ferreira. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

30 DIAS DE SAUDADE…

Os familiares de José Cezário da Costa convidam para celebração dos 30 dias de sua partida para morada celeste, que acontecerá no próximo dia 12 de Novembro na Capela de Nossa Senhora de Fátima ás 16h00min horas tendo como celebrante o Padre Demétrio Junior. Obrigado pelo convite!

ACONTECEU…

Mais uma vez o Instituto Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realizou sua Amostra Teatral Literária e o Fest Kids, e é claro que foi um verdadeiro show, estão de parabéns a equipe da escola assim como os alunos que foram primordiais para o sucesso dos dois eventos. Amamos!

VEM AÍ…

No dia 26 de Novembro no Espaço Maria Julia, nosso encontro marcado será com o Humorista Manguaça, que vem direto do Ceará e promete show dos melhores para fazer todo mundo rir a valer com seu diversificado repertorio de piadas. Agende a data, e vamos todos!

TUDO DOCE…

Para brindar seus 25 anos de profissão a cerimonialista Fátima Matos reuniu uma pá de gente feliz no ultimo sábado no Villa Oeste com direito a bolo, doces e muitos brindes, afinal a alinhada vem durante esse tempo todo ajudando a realizar sonhos diversos quando o assunto é festa. Parabéns!

NO MEU JANDUÍS…

No ultimo domingo estive na cidade de Janduís onde participei da Procissão de encerramento das festividades alusivas a Santa Teresinha que saiu juntamente com São Bento pelas principais ruas da cidade arrastando seus fiéis e logo em seguida chegada a Igreja com benção do Santíssimo e Benção Final da festa pelo padre Elizeu. Que venha 2017!