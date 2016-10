Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 27/10 Taciana Regina Fernandes, Elyda Raissa, Freitas Junior, Erick Gurgel, Victoria Cortez, Sâmea Graziella, Jorrana Regis, Adriano Luiz, amanhã 28/10 Priscila Medeiros, Bianca Dantas, Stann Oney, Rafael Sena, Maria Ivanilde Costa Lucena, Deisibel Oliveira, sábado 29/10 Luana Patricia Costa, Sâmya Cortez, George Azevedo, Raysla Salles, Maxsuela Emiliana, Monaliza Costa, domingo 30/10 Flavia Daiane, Plyscia Fernandes, Maria de Fátima Carlos, Liliana Fernandes, Edilene Braga, Francinete Fernandes, Everlândio Silva, Gracinha Amorim, Monica Andreza. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

SANTA TERESINHA 2016…

A cidade de Janduís já vivenciando os últimos dias das festividades alusivas a sua Padroeira Santa Teresinha que teve inicio no ultimo dia 21 e termina no próximo domingo 30 de Outubro com a procissão de encerramento que leva as imagens de Santa Teresinha e São Bento, pelas ruas da cidade quando chegam a Igreja de Santa Teresinha e acontece a Benção e Arreamento das Bandeiras. Viva Santa Teresinha!

AMOSTRA TEATRAL LITERÁRIA…

Mais uma vez o Instituto Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realiza a Amostra Teatral Literária (ATEL) com alunos do 5º ao 9º ano, dessa vez o evento acontece no Ginásio de Esportes da Escola Josué de Oliveira a partir das 17 horas de amanhã dia 28 de Outubro com o tema: Clássicos Musicais. Vamos sim!

FEST KIDS…

Outro evento que será realizado pelo Instituo será o Fest Kids, esse com alunos do Maternal ao 4º, o evento também irá acontecer no Ginásio Esportivo da Josué de Oliveira a partir das 18 horas do sábado dia 29 e terá como tema: Coisas de Criança. Oba!

FÁBIA SOARES…

Aconteceu na noite de ontem na cidade de Mossoró o lançamento da Expo Doces e Festas que vai acontecer nos dias 19 e 20 de Novembro com exposição dos melhores profissionais da cidade de Mossoró com Doces e Decorações de festas variadas, e claro que na festa a caraubense Fábia Soares foi agraciada com o troféu de Melhor Decoradora da cidade. Um luxo!