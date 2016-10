Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 24/10 Glauco Tito Azevedo, Sandra Raissa, Berg Bezerra, Elzinha Almeida, Rafaela Souza, amanhã 25/10 Wesia Sena, Kergivanaldo Fernandes, Isaac Almeida, quarta-feira 26/10 Claudia Tomé, Canindé Freitas, Benicio Neto, Raimundo Vieira, Leticia Canuto. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

FÁTIMA MATOS RECEBE…

No próximo sábado dia 29 de outubro a querida Fátima Matos recebe muitos e bons para uma tarde doce no Villa Oeste para brindar os seus 25 Anos realizando sonhos em Mossoró e região, na realização de eventos dos mais variados, a alinhada promete uma degustação de doces pra lá de finos. Achei chique!

VESPERA DE FERIADO É NO MARIA JULIA…

Dia 14 de Novembro quem chega para dar o tom aqui na terrinha é Everton Linhares que vem juntamente com a Banda Forro dos 3 mais uma tenda eletrônica que prometem ferver o Espaço Maria Julia, Lembrando que é véspera de feriado e tudo começa a partir das 23 Horas. Oba!

SÁFARI DO ALBERTO FILHO…

Festa linda preparada a régua e compasso pelos pais Alberto Matos e Patrícia Angélica para o caçula Alberto Filho com: bolo de Aparecida Gurgel e Vânia Câmara, Decoração de Junior Canuto, Buffet de Vânia Câmara e equipe. Tudo perfeito na noite do ultimo domingo!

NO SÁFARI ESTAVAM…

Tica Soares, Fausta Costa com Mariana, Daniele Mota e a sobrinha Noely, Dalbia Nogueira, Gina Kaline com Germana, Juliana Oliveira, Carol, Danusa Maia com Vitória, Samantha e Germana, Geilson Oliveira/Flora e Marina Flor, Valéria Morais, Fred Borges/Carolina Gurgel, Lizana Duarte, Milena Marques com Maria Clara e Maria Fernanda, Denise Fernanda, Vinicius Amorim, Vitor Amorim e Monaliza Regalado, Dodora Oliveira, Josean Amorim/Raiane, Francinete Oliveira com os filhos, Hermínio Justino/ Maria Beatriz, entre outros que foram prestigiar a festa. Adorei!

INSTITUTO FAZ…

Dois eventos que vão movimentar o a família Instituto Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Dia 28 (sexta) acontece com os alunos do 5º ao 9º ano a Amostra Teatral Literária (ATEL) com o tema Clássicos Musicais, e o FESTKIDS dia 29 (sábado ) sobre Coisas de Crianças .Tudo acontece no Ginásio de Esportes da Escola Municipal Josué de Oliveira . Vamos sim!

SHOW DE HUMOR…

Vandilson Ramalho e Tica Soares manda avisar e claro que a gente passa adiante que dia 26 de Novembro o Espaço Maria Julia vai receber o Show de Humor do Manguaça, humorista cearense que vai desembarcar na terrinha fazendo todo mundo rir muito. Agende a data e vamos sim!