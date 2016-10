Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 20/10 Tereza Cristina Targino, Adriano Dantas, Daniela Santos, Jocélio Maia, Vitória Régia Benevides, Larissa Cavalcante, Vantan Praxedes, Francisca Vera Lucia Nogueira, amanhã 21/10 Ana Clara Maia, Esaú Câmara e Silva, Darcia Fernandes, Adelzinete Sales, Eduarda Ferreira, Nilma Fernandes, sábado 22/10 Jhonvion Dantas, Simone Maia, Neide Araújo, Conde Suassuna, domingo 23/10 Saskia Aparecida Menke, Semiramis Pinto, Isa Souza, Leontina Brito. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

SANTA TERESINHA…

Mais uma vez, a cidade de Janduís reverencia sua Padroeira Santa Teresinha com festa alusiva que começa na noite de amanha com a procissão das rosas, lembrando que a festa segue até o próximo dia 30 de Outubro com uma vasta programação. Vamos participar!

TURMA DE ADMINISTRAÇÃO…

Os alunos do 10º Período de Administração do Núcleo da UERN aqui na terrinha vão realizar dois eventos para arrecadar fundos para sua formatura, são eles: Um Festival de Cachorro Quente no dia 27 na Escola Josué de Oliveira, e um Super Bazar dia 29 na esquina da Drogaria União no centro da cidade. Oba!

OUTUBRO ROSA…

No Site do amigo Vandilson Ramalho podemos conferir vários depoimentos de mulheres da terrinha e região que já se destacaram falando sobre a importância de se tocar e fazer o autoexame para combater o câncer de mama. Achei digno!