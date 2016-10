Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 17/10 Silvanizia Salviano Meira, Jean Carlos Cunha, Romário Dantas, hoje 18/10 João Paulo da Silva Neto, Paulo Augusto, Vinicius Amorim, Ewerton Gurgel, Nicolas Magno, Manuela Dantas, Mônica Menezes, amanha 19/10 Caramuru Paiva, Tiago Braga, Ryan Rikelme, Clécia Maria Duarte. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

MARIA FERNANDA…

Janduís ganhou na ultima segunda-feira a loja Maria Fernanda da minha amiga Nice Melo que já chegou arrasando com looks lindíssimos para suas clientes arrasarem na Festa de Santa Teresinha que começa no próximo dia 21. Desde já desejamos sucesso a bacana!

ESTÉTICA FACIAL…

Pensando em melhorar ainda mais a qualidade nos seus serviços a Doutora Nara Polyana fechou parceria com a doutora Karyne Alves e estão sim realizando aqui na terrinha, procedimentos em estética facial com: aplicação de Botox, aumento dos lábios e muitos outros, para agendar uma avaliação é só ligar 99675-9556. Achei chique!

SÃO SEBASTIÃO…

Começou na noite de segunda-feira dia 17 de outubro mais uma peregrinação do nosso Padroeiro São Sebastiao pelos lares da terrinha, a caminhada começou pelos alto São Severino na casa de dona Patrocina Góes, e só retorna a nossa Matriz no dia 10 de Janeiro de 2017, quando começa a nossa festa de janeiro. Oba!

SAFARÍ DO ALBERTO FILHO…

Ficou para o próximo domingo, nosso passeio pelo safari do Alberto Filho, que está sendo preparado a régua e compasso pelos papais Alberto Câmara e Patrícia que prometem festão para comemorar os Dois aninhos do pequeno a partir das 18 horas na Loja Maçônica Dr. Antonio Gentil Fernandes. Vamos sim!

PROFISSIONAL NOTA DEZ…

Atendendo duas vezes no mês aqui na terrinha o Cirurgião Dentista Dr. Wladimir Fernandes é profissional nota dez, e de fino trato para com seus clientes, o alinhado atende no Consultório Odontológico de Doutora Norma Miriam que também é gente fina. Sem falar na atendente Elma Ferreira que é um luxo só. Muito obrigado pela gentileza e receptividade!

FOI SHOW…

A noite do ultimo sábado foi marcada pela 3º Edição do Rock Caraúbas, e desde já quero agradecer a receptividade dos seus organizadores que deram um show, parabenizar todas as bandas participantes que deram um show. O Maria Julia ficou pequeno para tanta gente feliz e de bem com vida. Amei!