Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 10/10 Lineker, Ana Clara filha do casal Robson Luís/Rosinha, Fernanda Maia, Raphael Linhares, Cecilia Lima, Lauro Pereira, Novanês Oliveira, Diego Almeida, amanhã 11/10 Jordana Lívia, Romário Alzino, Emiliano Alves, quarta-feira 12/10 Fausta Costa Brito, Jacqueline de Góes, Igna Cavalcante, Natália Gurgel, Patricia Gonçalves, João Paulo, Gilza Souza, Jaquelane Fernandes. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

ROCK CARAÚBAS…

Próximo sábado no Espaço Maria Júlia acontece mais uma edição do Rock Caraúbas, com varias atrações que prometem ferver a noite com um repertorio repleto de musicas boas, o preço do ingresso será de apenas 10 Reais. Vamos sim com certeza prestigiar o evento que promete ser show!

SANTA TERESINHA…

Mais uma vez a cidade de Janduís se preparando para os festejos alusivos a sua Padroeira Santa Teresinha que nesse ano acontece de 21 a 30 de Outubro com o tema: ‘ Santa Teresinha, Doutora da Igreja e modelo de Misericórdia”. Tudo com uma vasta programação para os janduienses renovar ainda mais a sua fé. Vivas!

CATHARINA HELENA…

Foi inaugurada na semana que passou no West Clinical Center, Rua Duodécimo Rosado, 337 – sala 603/606 Bairro Doze Anos, o Consultório da Médica Caraubense radicada em Mossoró a Pediatra Catharina Helena, com certeza com amor no que faz a bacana vai sim cuidar muito bem dos seus pacientes. Desejamos muito sucesso e Parabéns!

FAÇA UMA CRIANÇA SORRIR…

Dia 12 de outubro assim como dia de Nossa Senhora Aparecida também comemoramos o dia das Crianças, assim sendo, quem puder faça uma criança feliz, doe um brinquedo, pague um sorvete, de um abraço e contribua para ver o sorriso de uma criança que por muitas vezes não tem nada disso. Faça sua parte!