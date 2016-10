Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: quarta-feira 05/10 Reijane Fernandes. Carla Linhares, ontem 06/10 colunista Clistenes Carlos, Bruna Karizia, Celcivan Lima, hoje 07/10 Flaviana Fernandes, Jakeline Duarte, Romulo Carlos, Leonia Oliveira, Luciano Cruz, sábado 08/10 Taislandia Gurgel, Washington Costa, domingo 09/10 Marillia Gurgel Praxedes, Colunista Lizana Lima, Ticiano Alves, Emanoel Costa, Lisandra Gurgel, Isaac Carlos. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

ESTILO SEMINÁRIO…

Quem esta em Brasília é o Contador dos bons Francisco de Assis Brito, por lá o bacana participa até amanhã dia 7 de outubro do III Seminário Brasileiro de Contabilidade e Custos Aplicados ao Setor Publico, que está acontecendo na Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda. Parabéns!

ROCK CARAÚBAS…

No próximo dia 15 de Outubro no Espaço de Eventos Maria Julia, acontecerá mais uma edição do Rock Caraúbas e é claro que as bandas prometem ferver os salões do espaço com muita musica boa e gente feliz. Senhas ao preço de 10 reais apenas. Vamos todos!

JUNIOR ALVES E PAULO BRASIL…

Quero aqui parabenizar aos amigos Junior Alves e Paulo de Paiva Brasil que no ultimo domingo foram escolhidos pelo povo de Caraúbas para governar a cidade a partir de 1º de Janeiro de 2017, desde já queremos desejar boa sorte e muito sucesso, que vocês possam fazer uma brilhante administração!

RIVELINO CÂMARA…

O amigo e conterrâneo Rivelino Câmara foi sim eleito prefeito da cidade de Patu onde já reside a alguns anos, daqui seguem os nosso parabéns e votos que o mesmo possa fazer ainda mais por aquela cidade que ele tão bem já conhece. Parabéns!

NOSSOS VEREADORES…

A Câmara Municipal da terrinha vai ganhar novos membros a partir de Janeiro, uns já tinham passado por lá, outros ainda não e é por isso que parabenizamos: Francisca Leite (Titica), Socorro Melo, João Maria, Vinicius Amorim, Givago Barreto, Zeca Alves, Edu Licurgo, Ubirajara Carias, Josean Amorim, Silvio Viana e Antonio Argemiro. Parabéns a todos e que tenham um ótimo desempenho!