Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 29/09 Maria de Fátima Oliveira Fernandes, Nicélia Braga, Luiz Macêdo, Auxiliadora Estácio, amanhã 30/09 Vanusa Tavares, Williams Vicente, sábado 01/10 Antonia Gurgel Praxedes, Ligia Barreto, Jessé Cruz, Rafaela Praxedes, Israelly Góis, Lilian Moura, Mateus Fernandes, Maria Jácome, domingo 02/10 Nilo Amâncio, Hiram Herbert, Antonio Braga. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

FESTIVAL DE SORVETE…

Próximo dia 15 de outubro na Loja Maçônica Dr. Antonio Gentil Fernandes, irá acontecer o I Festival de Sorvete realizado pelo Capitulo Príncipe das Caraubeiras da Ordem Demolay. Tudo acontece a partir das 19 horas com as senhas ao preço de 10 reais apenas. Participe!

CHEGANDO AO FIM…

Está chegando ao fim a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida aqui em nossa cidade, amanhã a partir das cinco da manhã já tem programação com caminhada saindo da Matriz para o Açude Grande e segue durante todo o dia, já no sábado tem visita a feira livre e a tarde missa de despedida na Matriz de São Sebastião. Viva nossa senhora!

PRÓXIMO DESTINO… JANDUÍS!

A próxima cidade a receber a imagem Peregrina da Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida no Giro 360 é a cidade de Janduís que com certeza também terá vasta programação para recepcionar a imagem e realizar durante todos os dias da visita.

TRINDADE…

A comunidade de Trindade na zona rural de nossa cidade realiza festa alusiva a sua Padroeira Nossa Senhora Aparecida com uma vasta programação que acontece de 03 a 12 de Outubro com o tema: “O rosto misericordioso de Maria.” Procissão, novenas, missas e na parte social show com a banda Mater Dei e Leilão da Festa. Oba!

O CIRCO CHEGOU…

Tem estreia marcada para amanhã na terrinha o Circo Troller que promete ferver as noites caraubenses por cinco dias, lembrando que o mesmo esta montado na Benjamin Constant e promete fazer com que o publico deem boas risadas. Vamos lá!