Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 26/09 Osana Câmara, Pastor Pablo Juan, Flávia Nethania Gurgel, Itamar do Ônibus, amanhã 27/09 as irmãs Socorro e Solange Melo, Aurilene Alves, Juliana Carlos, Douglas Santiago, quarta-feira 28/09 Stan Oney, Marta Maria Ferreira, Ozicleide Menezes, Ivanildo Sales. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

SEMANA DE ACOLHIMENTO…

Começa hoje no Campus da UFERSA Caraúbas a semana de Acolhimento voltada para receber novos alunos que vieram de outras universidades, a programação começa logo mais no auditório do bloco dos professores e só se encerra na sexta-feira 30 de Setembro. Muito bom!

NOSSA SENHORA APARECIDA…

Continua na nossa cidade a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida e amanhã é a vez do bairro Leandro Bezerra receber a visita, a noite no encerramento acontece missa na residência de dona Leonizia na rua Coronel Antonio Bento. Vamos todos participar!

ROCK CARAÚBAS…

Dia 15 de Outubro no Espaço de Festas Maria Julia acontece mais uma edição do Rock Caraúbas que terá animação das bandas: Not Found, No Name, Rock Drinkers, Virgem Killer, Renato Russo Cover e Banda RK5. As senhas serão no valor de 10 Reais. Vamos todos!

ROLOU A FESTA…

No ultimo domingo fomos recepcionados pela aniversariante Mara Dantas e seu esposo Marcos Marcelo juntamente com a filha Marina para brindar à festa da vida da alinhada que preparou tudo a régua e compasso e claro deu um banho na receptividade, o Espaço Flor de Lis foi o palco da comemoração. Adorei!

ELES FORAM…

Na festa de Mara Dantas adorei encontrar: Adriana Rocha que claro deu um show nas historias contadas ótimas risadas, Iranete Gomes, Larissa Yasmim, Victor Hugo, Marlon Benevides, Gugu e Lira, Mara Benevides, Sebastião Ferreira/Narabelli e Ingrid, Jacqueline de Góis, Fatinha Dantas Wesclei Farias/Ivone. Foi tudo de bom!