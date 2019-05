Apodiense é perseguido e morto a tiros em Mossoró

O crime aconteceu por volta das 23 horas de ontem,, 24 de maio, na Rua Ricardo Lima, no bairro Ouro Negro em Mossoró no Rio Grande do Norte.

A vitima era conhecida como “Damião macumbeiro” e residia a pouco tempo no endereço onde foi executado.

Segundo informações, ele teria sido perseguido por vários elementos que o executaram na calçada de uma residência.

Embora a vítima não tenha sido reconhecida por familiares ou por conhecidos, a polícia informou que costumava vir à Mossoró, ficando na residência de uma mulher, na mesma rua onde foi executado.

A vítima foi atingida por vários disparos e seu o corpo apresentava várias perfurações, cerca de 16, provocadas por tiros de pistola calibre 380, a maioria na região da cabeça.